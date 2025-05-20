Украинский депутат обвинил офис Зеленского в бюджетной дыре в почти 10 млрд долларов

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк обвинил офис Владимира Зеленского в образовании дефицита бюджета в размере 400 млрд гривен (около 9,6 млрд долларов). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ранее кабмин Украины уверял парламентариев в том, что денег в 2025 году хватит, но ситуация выглядит иначе. "Вся и полная ответственность за новую дыру в размере минимум 400 млрд гривен лежит на офисе Зеленского и их стиле управления. Включая кабмин", - написал он в своем Telegram-канале.

13 мая Железняк сообщил, что украинскому бюджету в этом году не хватает от 4,8 до 7,2 млрд долларов на финансирование растущих потребностей министерства обороны страны. Он утверждал, что покрывать дефицит финансирования планируют путем внесения изменений в бюджет страны на 2025 год.

В начале апреля украинское издание "Экономическая правда" сообщало, что Минобороны начало использовать для закупки боеприпасов средства, предусмотренные на выплату денежного довольствия военнослужащих в октябре - декабре.