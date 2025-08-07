Украинцы за мирные переговоры, они устали от войны

Украинцы больше не хотят воевать, они за мирные переговоры. Последний опрос показал: 69 % уверены, что Киев как можно скорее должен найти способ договориться о завершении войны в этом году. Еще 3 года назад так считали 23 %. Но все же 24 % все еще хотят, чтобы страна воевала до победного конца.