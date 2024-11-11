Умер актер "Звездных войн" Энгус Макиннес

Канадский актер Энгус Макиннес, известный по роли пилота Джона "Датча" Вандера в фильмах "Звездные войны: Эпизод 4 - Новая надежда" и "Изгой-один: Звездные войны. Истории", умер в возрасте 77 лет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Энгус Макиннес умер 23 декабря 2024 года. Он покинул нас мирно, окруженный семьей и любовью", - говорится в сообщении семьи, опубликованном в Facebook.