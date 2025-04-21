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Умерла старейшая жительница планеты - ей было 116 лет
Старейшая жительница планеты, бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас скончалась в возрасте 116 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
"Старейшая жительница планеты, бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, скончалась в среду в возрасте 116 лет", - отмечает агентство со ссылкой на заявление Конгрегации сестер кармелиток, в которой она проживала в городе Порту-Алегри.
Агентство напоминает, что Канабарру родилась 8 июня 1908 года. Ее стали считать самой пожилой жительницей Земли после смерти в декабре 2024 года жительницы Японии Томико Итооки, прожившей 116 лет.