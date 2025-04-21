Умерла старейшая жительница планеты - ей было 116 лет

Фото: Carlos Macedo / LongeviQuest news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74ab7b34-6688-4424-b7d2-adb5bb839f7b/conversions/2f5885e9-2836-4053-837c-7fe8ddcae212-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74ab7b34-6688-4424-b7d2-adb5bb839f7b/conversions/2f5885e9-2836-4053-837c-7fe8ddcae212-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74ab7b34-6688-4424-b7d2-adb5bb839f7b/conversions/2f5885e9-2836-4053-837c-7fe8ddcae212-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74ab7b34-6688-4424-b7d2-adb5bb839f7b/conversions/2f5885e9-2836-4053-837c-7fe8ddcae212-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Carlos Macedo / LongeviQuest

Старейшая жительница планеты, бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас скончалась в возрасте 116 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Старейшая жительница планеты, бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, скончалась в среду в возрасте 116 лет", - отмечает агентство со ссылкой на заявление Конгрегации сестер кармелиток, в которой она проживала в городе Порту-Алегри.