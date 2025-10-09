3.69 BYN
В 2024 году 6 млрд евро из бюджета ЕС были потрачены не по назначению
Счетная палата Евросоюза выяснила, что в 2024 году 6 млрд евро из бюджета организации были потрачены не по назначению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt.
Аудиторы ЕС представили 9 октября свой ежегодный доклад. Под нецелевым расходованием подразумевается как выделение бюджетных средств на проекты, которые не должны покрываться общим бюджетом ЕС, так и компенсация расходов за его счет без должных оснований. По информации издания, доля таких трат в общих расходах составила 3,6 %. Отмечается, что это превышает порог в 2 %, который считается "существенным".
Наибольшая доля нецелевого расходования бюджета приходится на так называемые программы "сплочения" - субсидирование проектов в менее развитых регионах Евросоюза за счет более обеспеченных. Как уточняет Handelsblatt, это самая большая статья расходов в объединении.
В Счетной палате отметили, что в отдельных случаях расходование бюджетных средств носило незаконный характер, речь идет о "мошенничестве, неэффективности или хищениях". Аудиторы смогли выявить 19 случаев расходования средств, в которых подозревается преступный умысел. Информация о них направлена компетентным органам Евросоюза.