В 2024 году 6 млрд евро из бюджета ЕС были потрачены не по назначению

Счетная палата Евросоюза выяснила, что в 2024 году 6 млрд евро из бюджета организации были потрачены не по назначению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt.

Аудиторы ЕС представили 9 октября свой ежегодный доклад. Под нецелевым расходованием подразумевается как выделение бюджетных средств на проекты, которые не должны покрываться общим бюджетом ЕС, так и компенсация расходов за его счет без должных оснований. По информации издания, доля таких трат в общих расходах составила 3,6 %. Отмечается, что это превышает порог в 2 %, который считается "существенным".

Наибольшая доля нецелевого расходования бюджета приходится на так называемые программы "сплочения" - субсидирование проектов в менее развитых регионах Евросоюза за счет более обеспеченных. Как уточняет Handelsblatt, это самая большая статья расходов в объединении.