В Аризоне тысячи людей пришли на похороны Чарли Кирка
Автор:Редакция news.by
Тысячи людей собираются в Аризоне, чтобы проститься с убитым Чарли Кирком, соратником Трампа.
Как сообщается в СМИ, на церемонию прощания направились два самолета с сотрудниками администрации, в их числе глава Белого дома, вице-президент США и другие члены правительства.
Консервативный активист был смертельно ранен в штате Юта. Стрелявший 22-летний Тайлер Робинсон был задержан спустя несколько дней. По версии следствия, мотивом стало расхождение в политических взглядах.