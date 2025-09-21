В Аризоне тысячи людей пришли на похороны Чарли Кирка

Тысячи людей собираются в Аризоне, чтобы проститься с убитым Чарли Кирком, соратником Трампа.

Как сообщается в СМИ, на церемонию прощания направились два самолета с сотрудниками администрации, в их числе глава Белого дома, вице-президент США и другие члены правительства.