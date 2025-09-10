В Берлине почти 20 тыс. домохозяйств остаются без электроснабжения после поджога высоковольтных опор

В Берлине почти 20 тыс. домохозяйств уже сутки остаются без электроснабжения после поджога высоковольтных опор. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию-оператора электросетей Stromnetz Berlin.

Рано утром 9 сентября произошел пожар на ЛЭП, который повредил опоры и кабель. В результате почти 50 тыс. домохозяйств остались без света. По предварительным данным полиции, злоумышленники использовали горючее вещество, возможно, бензин. Правоохранители считали, что поджог мог быть совершен по политическим мотивам, но деталей не привели.

К вечеру 9 сентября удалось возобновить подачу электричества примерно половине из порядка 50 тыс. потребителей, которые оказались изначально затронуты последствиями инцидента. Представители компании-оператора электросетей Stromnetz Berlin заявили, что для полного восстановления электроснабжения будут проведены ремонтные работы. Электроснабжение будет восстановлено вечером 11 сентября.