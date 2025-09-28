3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
В Берлине прошла масштабная пропалестинская акция
Автор:Редакция news.by
В Берлине прошла масштабная пропалестинская акцияnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9e1410f-c481-45ef-8fa6-a9adc8cadb83/conversions/732d46ed-2ef4-4a58-8087-4f20c553e7ca-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9e1410f-c481-45ef-8fa6-a9adc8cadb83/conversions/732d46ed-2ef4-4a58-8087-4f20c553e7ca-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9e1410f-c481-45ef-8fa6-a9adc8cadb83/conversions/732d46ed-2ef4-4a58-8087-4f20c553e7ca-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9e1410f-c481-45ef-8fa6-a9adc8cadb83/conversions/732d46ed-2ef4-4a58-8087-4f20c553e7ca-xl-___webp_1920.webp 1920w
Масштабная пропалестинская акция прошла в Берлине. Протестующие требуют ввести санкции против Израиля, немедленно прекратить экспорт оружия и обеспечить доступ гуманитарной помощи в сектор Газа.
По европейской демократической традиции протестующих ждали жесткие задержания и избиения.
К организации демонстрации руку приложили более 50 объединений. По данным полиции, собралось 60 тыс. участников, однако организаторы заявляют о более чем 100 тыс.