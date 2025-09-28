Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Берлине прошла масштабная пропалестинская акция

Масштабная пропалестинская акция прошла в Берлине. Протестующие требуют ввести санкции против Израиля, немедленно прекратить экспорт оружия и обеспечить доступ гуманитарной помощи в сектор Газа.

По европейской демократической традиции протестующих ждали жесткие задержания и избиения.

К организации демонстрации руку приложили более 50 объединений. По данным полиции, собралось 60 тыс. участников, однако организаторы заявляют о более чем 100 тыс.

