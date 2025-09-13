3.63 BYN
В Берлине тысячи людей вышли на акцию против поставок оружия в зоны боевых действий
Автор:Редакция news.by
В Берлине на акцию против поставок оружия в зоны боевых действий вышли до 20 тыс. человек. Они против отправки немецкими властями оружия Израилю и другим воюющим странам, в том числе Украине.
Одним из организаторов акции была известный политик Сара Вагенкнехт. В соцсетях она написала: "Демонстрация - лишь начало жаркой осени против военной политики немецкого правительства, против масштабного вооружения и милитаризации".