В Бруклине сгорела 174-летняя реформатская церковь

В самом центре Нью-Йорка сгорела церковь, которая служила одной из главных достопримечательностей Бруклина. Деревянное здание возвели 174 года тому назад. Для страны, которая практически лишена исторических памятников, церковь стала едва ли не главным архитектурным сокровищем.