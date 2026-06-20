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В Бруклине сгорела 174-летняя реформатская церковь
Автор:Редакция news.by
В самом центре Нью-Йорка сгорела церковь, которая служила одной из главных достопримечательностей Бруклина. Деревянное здание возвели 174 года тому назад. Для страны, которая практически лишена исторических памятников, церковь стала едва ли не главным архитектурным сокровищем.
Сгорела она за два часа, в ходе борьбы с огнем пострадал один пожарный. Власти сообщают, что восстановить здание невозможно. Руины снесут, церковь построят заново.
Причины драматического инцидента выясняет следствие.