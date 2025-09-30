В Брюсселе отменят все вылеты 14 октября из-за общенациональной забастовки

"В связи с общенациональной акцией профсоюзов во вторник, 14 октября, в которой принимают участие сотрудники службы безопасности, мы, к сожалению, ожидаем серьезного влияния на работу нашего аэропорта", - приводит агентство заявление аэропорта Бельгии. В нем также говорится, что аэропорт по согласованию с авиакомпаниями решил не разрешать вылеты 14 октября, чтобы гарантировать безопасность пассажиров и персонала.