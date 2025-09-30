3.64 BYN
3.02 BYN
3.54 BYN
В Брюсселе отменят все вылеты 14 октября из-за общенациональной забастовки
Аэропорт Брюсселя отменит все вылеты 14 октября из-за общенациональной забастовки, организованной бельгийскими профсоюзами в знак протеста против предложенного правительством плана экономии, сообщает агентство Reuters.
"В связи с общенациональной акцией профсоюзов во вторник, 14 октября, в которой принимают участие сотрудники службы безопасности, мы, к сожалению, ожидаем серьезного влияния на работу нашего аэропорта", - приводит агентство заявление аэропорта Бельгии. В нем также говорится, что аэропорт по согласованию с авиакомпаниями решил не разрешать вылеты 14 октября, чтобы гарантировать безопасность пассажиров и персонала.
Общенациональная забастовка связана с планами бельгийского правительства сократить бюджет на социальные выплаты и пенсии в общей сложности на 3 млрд евро в год.