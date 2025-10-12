В Чикаго продолжаются массовые беспорядки

В Чикаго неспокойно уже почти неделю. Здесь бушуют протесты против действий иммиграционной и таможенной службы США, а решение Трампа ввести туда Нацгвардию в количестве 300 бойцов - лишь подлило масла в огонь. Люди выходят на улицы, требуя прекратить жестокие рейды и депортации мигрантов.

По сообщениям протестующих, в ходе ночных операций работники иммиграционной службы вторгались в жилые дома, разлучали семьи и применяли силу. Власти США же эти обвинения категорически отрицают. В одном из парков агенты службы открыли огонь по женщине, снимавшей их действия на телефон. По версии МВД, она якобы пыталась сбить их машиной. В другом инциденте, по данным СМИ, боевики избили и заковали в наручники члена городского совета, который потребовал показать ордер.