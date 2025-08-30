В Джакарте протестующие собрались у здания парламента

Ситуация в столице Индонезии накаляется. Протестующие собрались у здания парламента страны, чтобы предпринять попытку сломать его ворота. К месту масштабной акции стянуты дополнительные силы полиции. Протесты идут в стране уже неделю, новая волна вспыхнула после гибели водителя мототакси. Он был сбит на месте ожесточенных столкновений 28 августа возле парламента, когда полиция пыталась разогнать демонстрантов. В полицейские участки полетели бутылки с зажигательной смесью и петарды. Жертвами беспорядков стали не менее 4 человек. Накануне протестующие превратили мегаполис в настоящее поле боя.