В Джакарте протестующие собрались у здания парламента
Ситуация в столице Индонезии накаляется. Протестующие собрались у здания парламента страны, чтобы предпринять попытку сломать его ворота. К месту масштабной акции стянуты дополнительные силы полиции. Протесты идут в стране уже неделю, новая волна вспыхнула после гибели водителя мототакси. Он был сбит на месте ожесточенных столкновений 28 августа возле парламента, когда полиция пыталась разогнать демонстрантов. В полицейские участки полетели бутылки с зажигательной смесью и петарды. Жертвами беспорядков стали не менее 4 человек. Накануне протестующие превратили мегаполис в настоящее поле боя.
В Джакарте повреждена инфраструктура
Из-за беспорядков в Джакарте критически повреждена инфраструктура. Накануне участники протестов подожгли несколько станций метро, сломали терминалы платных дорог. В городе частично не работает общественный транспорт. Для борьбы с беспорядками город патрулирует военная техника. Власти сообщают, что протесты вспыхнули и в других городах Индонезии.