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В ЕАЭС обсуждают шаги по укреплению цифрового суверенитета
Цифровизация - эффективный инструмент интеграции. Об этом говорил премьер-министр Беларуси Роман Головченко 1 октября в Ереване на Евразийском экономическом форуме.
Из 39 общих цифровых процессов все страны "пятерки" подключены только к 21, а обмен и вовсе идет по 18. Роман Головченко предлагает решать вопросы более прагматично, выбрать главные процессы и концентрироваться на них.
В последние годы мы наращиваем не только темпы работ по замещению импортного программного обеспечения. Только в рамках отраслевой программы информатизации промышленности до конца 2025 года предприятиями республики будет реализовано более 340 проектов по цифровому развитию.
Кроме того, по словам премьера, ведутся работы по созданию облачной цифровой платформы для обеспечения информационно-аналитической поддержки процессов управления промышленным комплексом страны. "Основная задача этого проекта - бесшовная интеграция на единой микросервисной цифровой платформе различных приложений", - обозначил он.
Также белорусские производители в тесной кооперации с российскими коллегами занимаются и решением смежной задачи, осуществляя разработки в области микро- и оптоэлектроники.
В Ереване уже стартовало заседание межправсовета в узком составе. Шесть вопросов премьер-министры обсудят с глазу на глаз, а после еще 16 - с руководителями министерств и ведомств.
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