Автор:Редакция news.by
В эфире "радиостанции Судного дня" прозвучало четыре новых сообщения
Утром в эфире "радиостанции Судного дня" (УВБ-76) прозвучало четыре новых сигнала. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Telegram-канал "УВБ-76 логи", который наблюдает за активностью радиостанции.
В эфире радиостанции 12 сентября в 9:03 по минскому времени прозвучало слово "Альма", в 9:05 - слово "Аутосыч". Третий сигнал прошел в 9:30, прозвучало слово "Древостой", а в 9:32 - слово "Лучориал".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".