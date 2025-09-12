Стартовали совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2025". То, что они носят исключительно оборонительный характер, подчеркивалось неоднократно. Чтобы и на деле доказать это, Беларусь перенесла их вглубь страны.

Минск сделал все для прозрачности: сократил численность войск почти вдвое и пригласил международных наблюдателей. Это шаг откровенно добрососедский. Но Польша и прибалтийская троица предпочитают видеть лишь угрозы. Интересно, почему?

В то время как Беларусь демонстрирует открытость, Польша и Латвия устроили настоящий театр абсурда. Польша направила к границе 40 тыс. военных, а глава МВД заявил, что граница с Беларусью останется закрытой даже после учений. Латвия закрыла воздушное пространство с возможностью дальнейшего продления. Это же не защита - это паранойя! На фоне учений НАТО у границ Беларуси, которые проводятся ежегодно с нарастающей интенсивностью, такие действия выглядят как двойные стандарты в их самом гротескном проявлении. Уже несколько контрольно-пропускных пунктов заперли. Остался один, и то под вопросом. Это что, железный занавес новый строят? Пока они там заборы тянут и небо запирают, Беларусь двери нараспашку держит - более 120 тыс. поляков пересекают границу и видят: никакой агрессии, только гостеприимство и реальность, которую Варшава лапшой на уши пытается перебить. А всего свыше миллиона европейцев заехало в Беларусь - и это лучшая оценка реальности. Объективной!

Владислав Ревенко, старший научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси, кандидат политических наук:

"Поляки сами должны понимать, что танки через погранпереходы не ездят. Это первое. Второе. Польша таким образом пытается оказывать политическое и экономическое давление на Республику Беларусь. Как мы знаем, они выдвигают некоторые требования к нашему правительству. Таким способом они пытаются этого добиться. Кроме того, на фоне антибелорусской истерии Польша пытается выбить как можно больше денег от Европейского союза и поставок вооружений со стороны своих так называемых партнеров".

А теперь о НАТО - этих вечных "защитниках демократии", которые вокруг Беларуси, как волки, кружат. Каждый год сплошные учения, сплошная милитаризация! Вспомним 2021-й: учения "Защита Европы" с тысячами войск у наших границ. 2022-й - "Стойкий защитник" с 90 тыс. солдат по всей Европе и фокус на восточном фланге, естественно. 2023-й - "Железный волк" в Литве, прямо у белорусской границы, с американцами и британцами. 2024-й - "Бриллиантовый прыжок", интеграция сил в Польше и Балтии, плюс "Благородная книга" - киберучения. А в 2025-м? "Защитник Европы -2025" на подходе с фокусом на восток, плюс Tarasis-25 с 10 североевропейскими странами, "Удар грома" в Литве, "Квадрига-2025" с немцами в Клайпеде. Танки, самолеты - все вокруг Беларуси и Союзного государства. И вот сейчас параллельно нашему "Западу" Эстония, Латвия, Литва и Польша муштруют свои 40 тыс. плюс еще с десяток-другой на земле, в воздухе и на море. Это оборона? Да это чистая агрессия под соусом "защиты"! НАТО давит, провоцирует, а потом вопит: "Смотрите, они маневрируют на "Западе-2025"!"

Выводы сделать просто. Начались наши учения "Запад-2025". И что? Кто-то на кого-то напал? С нашей стороны нет ничего агрессивного. А что началось со стороны Запада? Опускание железного занавеса! Закрытие воздушного пространства.