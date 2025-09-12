В Германии закрывается крупнейшее и старейшее химпроизводство по выплавке титана. Компания Venator служила немецкой промышленности полтора века, но объявила о банкротстве, оставив без зарплат 700 человек.

Это не единичный случай в Германии. ВВП страны продолжает снижаться и только за первые полгода 2025-го сократился на 0,3 %. Даже самые отчаянные оптимисты не обещают ФРГ в ближайшем будущем выхода из более чем двухлетнего кризиса.