В Саудовской Аравии пройдут переговоры делегаций США и Украины

В Эр-Рияд прибыл Владимир Зеленский, хотя по заявлениям американского госсекретаря Рубио, который будет представлять американскую сторону, он не входит в состав украинской делегации на предстоящих встречах, посвященных выработке мирных инициатив.

Объявлено, что американцы хотят выяснить, насколько конструктивно настроены украинцы решать территориальные вопросы, будут ли требовать гарантий безопасности, а также готовы ли они заключить сделку о передаче США права на разработку своих ископаемых.

Между тем разрешилась одна из самых напряженных интриг последних недель: после скандального посещения Зеленским Белого дома американцы требовали от него искренних извинений. Как выяснилось, украинец уже направил Трампу письмо с просьбами о прощении.

Стив Уиткофф, спецпосланник президента США:

"Зеленский отправил письмо президенту. Он извинился за инцидент, который произошел в офисе. Я думаю, что это был важный шаг. Между нашими командами, украинцами и европейцами, которые также имеют отношение к этому обсуждению, было много дискуссий. Я бы охарактеризовал это как прогресс".