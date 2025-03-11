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В Саудовской Аравии пройдут переговоры делегаций США и Украины
В Эр-Рияд прибыл Владимир Зеленский, хотя по заявлениям американского госсекретаря Рубио, который будет представлять американскую сторону, он не входит в состав украинской делегации на предстоящих встречах, посвященных выработке мирных инициатив.
Объявлено, что американцы хотят выяснить, насколько конструктивно настроены украинцы решать территориальные вопросы, будут ли требовать гарантий безопасности, а также готовы ли они заключить сделку о передаче США права на разработку своих ископаемых.
Между тем разрешилась одна из самых напряженных интриг последних недель: после скандального посещения Зеленским Белого дома американцы требовали от него искренних извинений. Как выяснилось, украинец уже направил Трампу письмо с просьбами о прощении.
Стив Уиткофф, спецпосланник президента США:
"Зеленский отправил письмо президенту. Он извинился за инцидент, который произошел в офисе. Я думаю, что это был важный шаг. Между нашими командами, украинцами и европейцами, которые также имеют отношение к этому обсуждению, было много дискуссий. Я бы охарактеризовал это как прогресс".
В четверг, 13 марта, вопросы урегулирования украинского конфликта будут обсуждаться в Москве, сообщают американские СМИ. По некоторым данным, Уиткофф уже 13 марта может встретиться с президентом Путиным. Российская сторона пока не подтвердила, но и не опровергла эти сообщения.