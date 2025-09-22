В ЕС на конференции обсудят создание "стены дронов" вдоль восточной границы

25 сентября состоится видеоконференция по теме "стены беспилотников", в которой примет участие комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, пишет БЕЛТА со ссылкой на представителя Еврокомиссии Томаса Ренье и агентство PAP.

Отмечается, что приглашения на конференцию получили семь стран - Эстония, Финляндия, Литва, Латвия, Польша, Румыния и Болгария.

Европейская комиссия (ЕК) также хочет, чтобы во встрече принял участие представитель правительства Украины.

По словам представителя Еврокомиссии, встреча пройдет на политическом уровне, поэтому ожидается участие министров или заместителей министров.

Томас Ренье указал, что Европейская комиссия хочет услышать от семи государств-членов об их потребностях и возможностях. "После этой встречи мы примем решение о возможных дальнейших шагах", - сказал Ренье.

На прошлой неделе Ренье не исключил использования средств из нового кредитного фонда SAFE для строительства "стены дронов". Кредиты в рамках этого фонда будут распределены между всеми странами, находящимися на линии фронта. "Фонд SAFE может способствовать строительству стены, если государства-члены в своих национальных планах, которые они представят нам до 30 ноября, запросят определенные элементы", - говорил представитель Еврокомиссии.