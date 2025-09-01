В ЕС предложили начать требовать у импортеров доказательства нероссийского происхождения газа

Вентиль на газовой трубе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca408f8e-3052-43b4-b6b0-514f50b300a9/conversions/00a16fde-db62-44ff-9ece-e408a91e4105-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca408f8e-3052-43b4-b6b0-514f50b300a9/conversions/00a16fde-db62-44ff-9ece-e408a91e4105-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca408f8e-3052-43b4-b6b0-514f50b300a9/conversions/00a16fde-db62-44ff-9ece-e408a91e4105-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca408f8e-3052-43b4-b6b0-514f50b300a9/conversions/00a16fde-db62-44ff-9ece-e408a91e4105-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дания предложила ввести требование к импортерам газа об обязательном подтверждении страны его происхождения, чтобы исключить участие России в поставках энергоресурсов на территорию сообщества. Об этом со ссылкой на документ сообщило агентство Bloomberg, пишет ТАСС.

"Дания предложила изменения, которые потребуют от импортеров предоставлять национальным властям доказательства того, что газ был произведен не в России", - отмечает агентство. В документе подчеркивается особая озабоченность в связи с потоками газа, поступающими по "Турецкому потоку".

Посредством инициативы ЕС намерен исключить попадание газа российского происхождения на внутренний рынок после возможного введения полного запрета на закупки трубопроводного газа и СПГ из России к концу 2027 года.