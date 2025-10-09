Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Польше крупные компании намерены уволить 77 тыс. человек в течение года

Свыше 77 тыс. работников будут уволены в течение ближайшего года в крупных компаниях Польши. Об этом со ссылкой на данные Главного статистического управления страны сообщила местная радиостанция.

Массовые увольнения грозят 156 фирмам, включая государственные. Эти предприятия расположены в таких городах, как Краков, Торунь, Слупск и Рыбник.

Причинами названы автоматизация производства, проблемы с оплатой труда и перенос заводов за границу.

Польша