В Польше крупные компании намерены уволить 77 тыс. человек в течение года

Свыше 77 тыс. работников будут уволены в течение ближайшего года в крупных компаниях Польши. Об этом со ссылкой на данные Главного статистического управления страны сообщила местная радиостанция.



Массовые увольнения грозят 156 фирмам, включая государственные. Эти предприятия расположены в таких городах, как Краков, Торунь, Слупск и Рыбник.



Причинами названы автоматизация производства, проблемы с оплатой труда и перенос заводов за границу.