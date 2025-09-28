3.64 BYN
В Эстонии идет переброска танков в город Тарту, который находится в 100 км от России
Автор:Редакция news.by
НАТО увеличит присутствие военных сил в Прибалтике, сообщает Reuters. В качестве повода используют сообщения о пролете беспилотников над крупнейшей военной базой Дании.
Планируется, что альянс добавит в регион платформы разведки, наблюдения, а также "минимум один фрегат ПВО".
Сейчас в Эстонии идет переброска танков Abrams в город Тарту - это всего в 100 км от границы с Россией. Видео публикуют очевидцы в соцсетях.
Также в Эстонии французские войска отрабатывают быстрое развертывание на севере страны в рамках многонациональных военных учений "Пикне".