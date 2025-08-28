В Эстонии из-за угрозы распространения африканской чумы уничтожат почти 30 тыс. свиней

В Эстонии намерены уничтожить 28,5 тыс. свиней после выявления случаев заражения вирусом африканской чумы свиней (АЧС) на двух фермах. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на эстонские СМИ.

Согласно информации Сельскохозяйственно-продовольственного департамента (PTA), на фермах Piiskopi и EKSEKO лабораторно подтверждено заражение одной свиньи. "Из-за эпизоотии (широкое распространение вируса среди скота. - Прим. БЕЛТА) все свиньи, содержащиеся на фермах, будут уничтожены", - пояснили в PTA.

Сообщается, что 27 тыс. свиней будут уничтожены на ферме EKSEKO, которая покрывает около 45 % спроса на свинину в стране. Остальные животные будут ликвидированы на ферме Piiskopi. Отмечается, что уничтожение такого количества свиней нанесет ущерб не только деятельности обоих хозяйств, но и ударит по свиноводческой отрасли Эстонии в целом.

14 августа премьер-министр балтийской республики Кристен Михал заявил, что около 10 % домашних свиней в Эстонии заражены вирусом африканской чумы, что создает серьезную угрозу для обеспечения продовольствием населения страны. Кроме того, с начала года в Эстонии зафиксировано восемь очагов АЧС, уже погибли или подлежат уничтожению более 26 тыс. домашних свиней. В связи с этим, эстонские власти выделили 3,8 млн евро на борьбу с распространением вируса в стране.