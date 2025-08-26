В эстонском городе Кохтла-Ярве раскапывают братское захоронение советских солдат

В 2023 году на кладбище был демонтирован памятник "Скорбящая мать". Захоронение, которое находилось около монумента, тогда не тронули. Однако спустя два года власти решили избавиться и от могил, при этом ни табличек о проведении работ, ни информации о тех, кто занимается эксгумацией рядом с местом уничтожения братского захоронения, нет.