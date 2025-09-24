В ФРГ может сократиться количество авиарейсов

В Германии могут сократить число авиаперелетов, заявил глава авиаконцерна Lufthansa. По его словам, на такие меры перевозчик может пойти из-за снижения рентабельности рейсов.

Список аэропортов, которые могут быть затронуты сокращением маршрутов, весьма длинный и включает Бремен, Дрезден, Кельн и Штутгарт. Глава концерна также назвал "разочаровывающим" факт, при котором федеральное правительство Германии не запланировало в бюджете на 2026 год никакой помощи для авиаперелетов.