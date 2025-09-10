3.66 BYN
В Германии около 25 тыс. домов остались без электричества
Автор:Редакция news.by
Из-за сгоревших линий электропередачи в Германии около 25 тыс. домов остаются без электричества. Министр внутренних дел страны заявил, что поджог опор ЛЭП на юго-востоке Берлина - целенаправленный и тщательно спланированный акт.
Вначале отключение затронуло почти 50 тыс. потребителей, около половины удалось подключить к электросетям по резервным схемам. Для полного восстановления электроснабжения требуется завершить ремонтные работы.