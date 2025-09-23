В Германии в одном из парашютно-десантных подразделений офицеры кричали здравицы Гитлеру

В немецкой земле Рейнланд-Пфальц расследуется скандальное дело. В полицию поступил донос о том, что в местном парашютно-десантном подразделении бундесвера творится неладное. Военные регулярно надевают нацистскую форму, кричат здравицы Гитлеру и употребляют при этом наркотики.

Власти вроде бы отреагировали, и к настоящему моменту из подразделения уволены 20 сержантов и офицеров, однако дело явно пытаются спустить на тормозах. Все то, что проделывали десантники, является в Германии уголовным преступлением, однако под стражу так никого и не взяли. Это не первый скандал такого рода. Сообщения о ряженых нацистах в казармах появляются регулярно.