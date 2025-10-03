В Германии закрыли аэропорт из-за неопознанных дронов

Неизвестные дроны вновь парализовали работу одного из европейских аэропортов: на этот раз были приостановлены вылеты и прилеты в воздушной гавани Мюнхена. За последние несколько часов по меньшей мере 17 рейсов перенаправили оттуда в другие аэропорты.



Инциденты с неизвестными БПЛА приобретают несколько комический характер: хотя о подобном сообщают из Дании, Швеции, Норвегии и Германии. Власти этих стран так и не представили пока никаких доказательств самого существования таких дронов. И, конечно, не был задержан ни один человек, связанный с запуском беспилотников.



Несмотря на это, европейские власти настаивают, что речь идет об актах гибридной войны. Более того, французский спецназ на задержанном 26 сентября танкере, шедшем под флагом Бенина, искал все те же дроны. Но, разумеется, не нашел: арест с танкера, впрочем, так снят и не был.