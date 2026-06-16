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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7
Автор:Редакция news.by
Срочные сообщения приходят из Индонезии. Там произошло землетрясение магнитудой 6,7, за которым последовали сильные афтершоки.
Первый толчок вызвал сильные сотрясения, продолжавшиеся более минуты. Эпицентр находился в 46 км от города Палу, столицы провинции Центральный Сулавеси.
Повреждены здания, из нескольких больниц эвакуировали пациентов. О жертвах не сообщается. Спасатели работают на месте происшествий.