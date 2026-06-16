В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7

Срочные сообщения приходят из Индонезии. Там произошло землетрясение магнитудой 6,7, за которым последовали сильные афтершоки.

Первый толчок вызвал сильные сотрясения, продолжавшиеся более минуты. Эпицентр находился в 46 км от города Палу, столицы провинции Центральный Сулавеси.