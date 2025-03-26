В Китае сообщили об обнаружении крупных запасов сланцевой нефти

Китайская нефтехимическая корпорация (Sinopec) заявила, что обнаружила в провинции Шаньдун (Восточный Китай) более 140 млн т доказанных запасов сланцевой нефти, пишет БЕЛТА.

Это первое сертифицированное Министерством природных ресурсов КНР месторождение с доказанными запасами сланцевой нефти, превышающими 100 млн т, что является крупным прорывом в нефтегазовой разведке в национальной демонстрационной зоне сланцевой нефти Цзиян, относящейся к нефтяному месторождению Шэнли в вышеуказанной провинции.

На сегодня предполагаемые запасы сланцевой нефти в демонстрационной зоне Цзиян составляют 10,5 млрд т, а совокупная добыча нефти превысила 1 млн т. Нефтяное месторождение Шэнли было открыто в 1961 году, а его разработка началась в 1964 году.