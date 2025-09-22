В КНДР сообщили о "получении секретного оружия"

Ким Чен Ын news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3785fd8b-8bf0-4063-ace1-370633b9b4ad/conversions/addf002c-97c9-4b88-8477-ccf68556e3ec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3785fd8b-8bf0-4063-ace1-370633b9b4ad/conversions/addf002c-97c9-4b88-8477-ccf68556e3ec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3785fd8b-8bf0-4063-ace1-370633b9b4ad/conversions/addf002c-97c9-4b88-8477-ccf68556e3ec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3785fd8b-8bf0-4063-ace1-370633b9b4ad/conversions/addf002c-97c9-4b88-8477-ccf68556e3ec-xl-___webp_1920.webp 1920w

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын сообщил, что его страна в рамках наращивания оборонного потенциала "заполучила секретное оружие". Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС и Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Наше государство и партия добиваются непрерывного скачкообразного развития в деле укрепления оборонного потенциала", - сказал Ким Чен Ын. Он напомнил о строительстве новых эсминцев, что стало "первым важным шагом в становлении морской державы", а также о "безостановочном укреплении стратегических сил" и улучшении характеристик серийного вооружения.

"Помимо этого, мы получили новое секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала", - сказал Ким Чен Ын.