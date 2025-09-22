3.64 BYN
В КНДР сообщили о "получении секретного оружия"
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын сообщил, что его страна в рамках наращивания оборонного потенциала "заполучила секретное оружие". Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС и Центральное телеграфное агентство Кореи.
"Наше государство и партия добиваются непрерывного скачкообразного развития в деле укрепления оборонного потенциала", - сказал Ким Чен Ын. Он напомнил о строительстве новых эсминцев, что стало "первым важным шагом в становлении морской державы", а также о "безостановочном укреплении стратегических сил" и улучшении характеристик серийного вооружения.
"Помимо этого, мы получили новое секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала", - сказал Ким Чен Ын.
В ходе выступления на очередной сессии Верховного народного собрания Ким Чен Ын также заявил, что КНДР готова к диалогу с США, если в Вашингтоне откажутся от стремления к денуклеаризации народной республики. Председатель государственных дел также сказал, что КНДР сейчас чувствует себя в наибольшей безопасности благодаря развитию ядерных сил.