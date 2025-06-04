В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b1c150a-6e6b-420a-a3a8-5c36fe5d1f67/conversions/472c3a48-4414-402a-9bfc-ad0edd9cc858-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b1c150a-6e6b-420a-a3a8-5c36fe5d1f67/conversions/472c3a48-4414-402a-9bfc-ad0edd9cc858-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b1c150a-6e6b-420a-a3a8-5c36fe5d1f67/conversions/472c3a48-4414-402a-9bfc-ad0edd9cc858-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b1c150a-6e6b-420a-a3a8-5c36fe5d1f67/conversions/472c3a48-4414-402a-9bfc-ad0edd9cc858-xl-___webp_1920.webp 1920w Владимир Путин и Дональд Трамп

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели свой четвертый телефонный разговор с момента вступления американского лидера в должность. Главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины, Путин подробно рассказал об итогах переговоров в Стамбуле и дал оценку терактам, организованным киевским режимом.

Как сообщил помощник российского президента РФ Юрий Ушаков на брифинге по итогам разговора, лидеры в разговоре затрагивали и ряд других тем.

Основные заявления помощник Президента Юрия Ушакова.

Украина в центре внимания

Четвертый телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжался 1 час 10 минут и переводился последовательно.

Разговору президентов предшествовали контакты между различными представителями России и США: "И в ходе этих разговоров было условлено, что в настоящей ситуации - сразу же после террористических атак киевского режима и по итогам второго раунда стамбульских переговоров - стоило бы провести телефонный разговор между лидерами. Об этом было условлено, и лидеры после этого дали соответствующие команды, чтобы договориться о времени".

"По Украине акцент был сделан на двух моментах: на этих террористических атаках против гражданского населения и на итогах состоявшегося второго раунда стамбульских переговоров".

Президент России "подробно рассказал об итогах второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле". По оценке российского лидера, "в целом эти переговоры были полезными".

Москва и Киев сейчас изучают проекты меморандумов с мирными предложениями друг друга, после этого переговоры РФ и Украины могут продолжиться. Путин и Трамп в телефонном разговоре не обсуждали представленные сторонами проекты документов.

Попытка Киева сорвать переговоры

Прошедшие в Стамбуле переговоры, "как было подчеркнуто, Украина пыталась сорвать по прямому указанию киевского режима", нанося "целенаправленные атаки по чисто гражданским целям, по мирному населению".

"По нашему мнению, киевский режим, по сути, выродился в террористическую организацию".

Трамп "внимательно выслушал наши оценки" по произошедшим атакам со стороны Киева. США не были в курсе планов киевского режима атаковать российские аэродромы: "Дональд Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом заранее проинформированы".

Кремль не стал раскрывать, что именно президент РФ сказал лидеру США о российском ответе на украинскую атаку.

Потенциал сотрудничества

Президенты обменялись мнениями "по поводу перспектив восстановления российско-американского сотрудничества в различных областях, которое, по мнению двух президентов, имеет огромный потенциал".

Тема обмена заключенными между РФ и США на этот раз не затрагивалась. Президенты "охарактеризовали состоявшийся обмен мнениями как позитивный и весьма продуктивный", а также условились продолжать "контакты по украинскому сюжету, в том числе и на высшем уровне, также и на других уровнях и по другим каналам".

"Оба лидера охарактеризовали состоявшийся обмен мнениями как позитивный и весьма продуктивный".

Иран и другие темы

"Помимо Украины, был обсужден целый ряд международных вопросов, я бы сказал, с акцентом на несколько застопорившуюся ситуацию на переговорах между США и Ираном по иранской ядерной программе".

Трамп заявил Путину что в переговорах между США и Ираном по иранской ядерной программе, "возможно, необходимо содействие со стороны России и он будет признателен, если бы Россия могла бы соответственным образом отработать с иранской стороной".

Также лидеры обсудили остановленный вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном.