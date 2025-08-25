В Крыму женщина принесла в здание ФСБ икону со взрывным устройством

Фото: Минская правда news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b822c6a2-3a21-48bb-bd74-3b7b3e49e698/conversions/c9997daf-4cf1-4471-9ef6-8e0071cd7218-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b822c6a2-3a21-48bb-bd74-3b7b3e49e698/conversions/c9997daf-4cf1-4471-9ef6-8e0071cd7218-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b822c6a2-3a21-48bb-bd74-3b7b3e49e698/conversions/c9997daf-4cf1-4471-9ef6-8e0071cd7218-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b822c6a2-3a21-48bb-bd74-3b7b3e49e698/conversions/c9997daf-4cf1-4471-9ef6-8e0071cd7218-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Минская правда

Представители ФСБ задержали женщину (жительница Волгоградской области), которая принесла в здание УФСБ по Крыму и Севастополю мощную взрывчатку, вмонтированную в икону. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Республике Крым предотвращен террористический акт, планировавшийся Службой безопасности Украины в отношении сотрудников ФСБ России. Задержана 54-летняя гражданка России, жительница Волгоградской области, которая в целях возврата похищенных в результате телефонного мошенничества денежных средств обманным путем была вовлечена в террористическую деятельность украинскими спецслужбами с использованием мессенджера Telegram", - сообщили в ЦОС.

По указанию украинского куратора она прибыла в Крым, где забрала у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство, и принесла ее на контрольно-пропускной пункт здания УФСБ по Республике Крым и Севастополю. При осмотре в иконе обнаружено и обезврежено СВУ фугасного типа, мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте.

В бомбе находилась пластичная взрывчатка зарубежного производства и механизм, срабатывающий при поступлении кодового сигнала. Как отметили в ФСБ, "подрыв посылки привел бы не только к гибели сотрудников, но и самой исполнительницы теракта, которая по требованию куратора должна была лично направить код на исполнительный механизм взрывного устройства".

Установлено, что в мае 2025 года представитель СБУ позвонил фигурантке и, назвавшись следователем ФСБ, сообщил о том, что гражданин Украины, включенный в список террористов, по доверенности, предоставленной ему самой женщиной, взял на ее имя в кредит денежные средства и перевел на нужды ВСУ. Чтобы избежать ответственности, под залог квартиры женщина оформила несколько кредитов на сумму более чем 3 млн рублей, которые перевела преступникам по предоставленным ими реквизитам.

Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

