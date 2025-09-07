3.70 BYN
В Латвии нашли тело пропавшего ранее канадского военнослужащего
Автор:Редакция news.by
В Латвии обнаружили тело канадского военнослужащего, которого считали пропавшим без вести со 2 сентября. Причины до сих пор не установлены, полиция Канады совместно с латвийскими правоохранительными органами проводит расследование обстоятельств смерти.
Военный являлся техником из 408-й тактической вертолетной эскадрильи Вооруженных сил Канады. В Прибалтике он находился в рамках учений НАТО.