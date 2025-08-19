Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Латвии осенью пройдут военные учения НАТО

В Латвии со 2 сентября по 8 октября пройдут очередные военные учения НАТО. В них примут участие 12 тысяч военных Североатлантического альянса.

Заявленная цель - отработка взаимодействия между различными ведомствами и учреждениями.

Для укрепления обороноспособности Балтийского региона также планируется провести маневры с инженерами Вооруженных сил Великобритании и Объединенными силами быстрого реагирования.

