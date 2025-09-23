В Латвии врачи массово жалуются на очереди и нехватку денег

По словам Мариса Плявиньша, в поликлиниках растут очереди, а операции, даже срочные, приходится переносить на будущий год. Немногим ранее медики жаловались, что республика обеспечена лишь 18 % новых лекарств, которые доступны в остальных странах ЕС. К узким специалистам попасть на консультацию практически невозможно - записывают пациентов уже не только на конец 2026-го, но даже на 2027 год. Денег на здравоохранение категорически не хватает. Единственная бюджетная статья, которая защищена от урезания, - оборона. В 2025 году на военные нужды потратят 1,6 млрд евро, то есть столько же, сколько на медобслуживание граждан.