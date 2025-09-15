В Литве детей с 10 лет будут учить сборке, программированию и управлению БПЛА

Вильнюс запустил массовое обучение школьников современным методам ведения боя. В рамках 4-летней программы детей с 10 лет будут учить сборке, программированию и управлению БПЛА.



Финансируют проект два министерства - обороны и образования. На дроны, шлемы дополненной реальности, запчасти и прочее оборудование выделено 3,3 млн евро. К обучению уже приступили 300 школьников.