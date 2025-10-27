В Литве озабочены экономическими последствиями закрытия границ

Раса Будбергите, вице-спикер сейма Литвы: "Конечно, есть и были вопросы со стороны "крестьян" о том, действительно ли необходимо закрывать границы, ведь это также проблемы для нашего экспорта. Премьер-министр нас только проинформировала. Никаких решений при нашем участии не принималось. Решения принимает комиссия во главе с премьер-министром, а премьер-министр нас только проинформировал".