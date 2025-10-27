3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
В Литве озабочены экономическими последствиями закрытия границ
В Литве весьма неоднозначно оценивают закрытие границы с Беларусью. 27 октября сразу три фракции местного парламента пытались добиться у премьер-министра доказательств экономической целесообразности такого шага.
Раса Будбергите, вице-спикер сейма Литвы: "Конечно, есть и были вопросы со стороны "крестьян" о том, действительно ли необходимо закрывать границы, ведь это также проблемы для нашего экспорта. Премьер-министр нас только проинформировала. Никаких решений при нашем участии не принималось. Решения принимает комиссия во главе с премьер-министром, а премьер-министр нас только проинформировал".
Никакого влияния на решение правительства парламент оказать не может. Его представителей о решении кабинета только информируют. Союз крестьян, "зеленые" и еще ряд фракций пытались выяснить, существует ли экономическое обоснование решения о закрытии границы? Им никто не ответил и, похоже, отвечать не планирует. Премьер собирается обсуждать закрытие рубежа только с представителями Комиссии нацбезопасности.