Крупнейшие учения литовского союза стрелков стартовали при панических настроениях среди населения. Они собрались в Аукштайтии. В маневрах, проходящих в "гражданской среде" (в городах Утена и Аникщяй), задействовано более 1500 человек.

Использовать намерены также беспилотные летательные аппараты и легкие самолеты. Все это и пугает людей: тренировки малообученных вояк среди населения могут закончиться не самым лучшим образом, учитывая, что даже кадровая армия Литвы с натовскими военными регулярно то топит в болоте бронетехнику с солдатами, то по нелепой халатности давит их.