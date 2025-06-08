В Лос-Анджелес направлены 2 тыс. солдат нацгвардии для подавления беспорядков

В Лос-Анджелесе рейд иммиграционной и таможенной полиции США по выявлению нелегальных мигрантов перерос в стычки с протестующими. Удивляться не приходится: Калифорния издавна являлась оплотом демократов, так что республиканец Трамп охотно направил туда бойцов нацгвардии. В подавлении бунта им разрешено не стесняться и импровизировать. Вот так демократично бьют по демократическому штату.

Глава Пентагона даже готов подключить морскую пехоту. В США можно любое проявление недовольства затыкать по-максимуму.

Сделать Америку снова великой? Отличная работа нацгвардии в Лос-Анджелесе после двух дней насилия, столкновений и беспорядков. Некомпетентные губернатор и мэр, как обычно, не смогли справиться с задачей. Так президент Дональд Трамп авансом поблагодарил военных за подавление бунтарских настроений в Лос-Анджелесе. И публично упрекнул местные власти.

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Белый дом называет события в Лос-Анджелесе мятежом. Десятки уже задержаны, есть пострадавшие. В Город ангелов направлены 2 тыс. солдат национальной гвардии, им дан карт-бланш на применение любых методов для подавления беспорядков.

Американские власти в этой истории во всей красе демонстрируют склонность к двойным стандартам - в использовании спецсредств никто не стесняется. Вовсю применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

С другой стороны, все не без политики. Еще до протестов стало известно, что Трамп в ближайшие дни начнет масштабное сокращение федерального финансирования штата Калифорния, об этом накануне сообщил телеканал CNN. Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике.

Не исключено, что правительство Калифорнии причастно к организации беспорядков. Хулиганов всячески подстрекают в СМИ, на помощь направляют волонтеров, которые доставляют им лекарства и еду. Трамп также утверждает, что американская разведка располагает сведениями об участии в бунте мексиканских наркокартелей.

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"Департамент шерифа не участвует и не будет участвовать в гражданском иммиграционном правоприменении. Мы ясно дали это понять. Но если федеральные агенты, которые занимаются иммиграционным контролем, попадают под удар, они обращаются за помощью. И для нас это сигнал, мы должны реагировать", - сказал шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна.

"Мы просто хотим спокойно решить эту проблему. Мы надеемся, что люди, которые протестуют, начнут расходиться. Их голоса услышаны. Хочу уточнить, это не реакция на рейд. Это просто рядовая постановка. Это конфликт эмоций, который длится уже давно. Мы слушаем СМИ, что-то происходит во всех городах вокруг нас. И теперь добралось и до нашей двери. И я думаю, что одна из больших проблем - это просто отсутствие связи с властями", - отметила мэр г. Парамаунт Пегги Лемонс.

Ну а беспорядки охватывают все новые регионы страны. Столкновения полиции с протестующими начались в Нью-Йорке. Здесь также требуют освобождения нелегалов, которых готовят к высылке на родину. Пока размах конфликта не достиг уровня пятилетней давности, когда движение BLM заставило полыхать целые города. Тем не менее противостояние делается с каждым часом все острее.