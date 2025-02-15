В мире продолжают обсуждать телефонный разговор Путина и Трампа - ждать ли мира в Украине?

Телефонные переговоры Трампа с Путиным продолжают обсуждать в мире. Аналитики и эксперты пытаются предугадать, какими будут следующие шаги. К слову, сам президент США назвал прошедшие переговоры чрезвычайно продуктивными. И уже СМИ подсчитали, что беседа состоялась после 1665 дней тишины.

Телефонный разговор Путина и Трампа. Можно ли говорить о начале переговоров по украинскому конфликту?

Этап новой холодной войны остался позади? Этот телефонный звонок продолжают обсуждать во всем мире. На одном конце провода Москва, на другом Вашингтон. Дональд Трамп и Владимир Путин провели полуторачасовой разговор. Обсуждали Ближний Восток, вопросы энергетики и мир в Украине, от скорости установления которого зависят судьбы миллионов человек.

"Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричины конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы оба размышляли о великой истории наших народов и о том, что мы так успешно воевали вместе во Второй мировой войне, помня, что Россия потеряла десятки миллионов людей, а мы, в свою очередь, потеряли очень многих!" - сказал президент США Дональд Трамп.

Звонок Дональда Трампа в Кремль вызвал вполне ожидаемую истеричную реакцию со стороны демократов в конгрессе. Возмущены и британские журналисты, пишут "Шокирующий призыв Трампа к Путину прекратить войну, но мирное соглашение разве не предательство Украины?"

Быстро поддержал предложение Трампа генеральный секретарь НАТО. Подчеркнув, что он "абсолютно поддерживает" мирные переговоры по Украине.

"У нас никогда не должно повториться такого снова. Так что я абсолютно за мир. Я за мирные переговоры. Но в то же время мы должны быть уверены в том, что из этих переговоров что-то получится", - подчеркнул генсек НАТО Марк Рютте.

В "европейском саду" опасаются полного ухода США из Европы и коллапса послевоенной системы безопасности. Глава евродипломатии еще накануне заявила, что ЕС не примет соглашение по Украине без участия Европы в его достижении. Вот и после разговора страны ЕС стали напрашиваться за стол переговоров:

"Мы с нетерпением ждем возможности обсудить дальнейшие шаги вместе с нашими американскими союзниками. Украина и Европа должны быть частью любых переговоров".

После того как американский лидер поговорил с Владимиром Путиным, он созвонился с Зеленским. И как сообщает Politico, Трамп четко сказал Зеленскому отказаться от надежды вернуть территории, находящиеся под контролем России.

Дональд Трамп на вопрос журналистов о том, рассматривает ли он Украину как равноправного участника мирного процесса, политик ответил: "Это интересный вопрос. Я думаю, им придется заключить мир, потому что их людей убивают".

Тратиться на Украину Вашингтон больше не готов. Напротив, планирует "вернуть" деньги. Накануне в интервью Fox News Трамп заявил, что Украина должна возместить Соединенным Штатам 500 млрд долларов в виде редкоземельных металлов. Киев кормили обещаниями о "поддержке" до последнего украинца, а по итогу оставили у разбитого корыта.