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В Москве прошло заседание Совета Евразийской экономической комиссии
Тарифное регулирование, рынок лекарств и развитие интеграции. В Москве прошло заседание Совета Евразийской экономической комиссии. Рассмотрели ключевые вопросы, связанные с практической реализацией Договора о ЕАЭС. Среди проблемных моментов - таможенно-тарифное регулирование и информационный обмен между налоговыми службами. Совет затронул и вопросы общего рынка лекарственных средств, маркировки отдельных видов товаров. Особое внимание уделили укреплению Евразийского союза в мировой торговле.
"В повестке дня регулярно находятся вопросы ведения переговоров, заключения соглашений между Евразийским экономическим союзом и странами, которые готовы заключать соглашения о зоне свободной торговли. В частности, мы с Ираном сейчас завершаем внутригосударственные процедуры по вступлению в силу договора о свободной торговле. Обсудили вопросы дальнейшей подготовки к подписанию соглашения с Монголией. Стартовали переговоры с рядом других стран", - сказал Игорь Петришенко. "Мы условились, что больше будем подсвечивать в своих странах, в своих информационных ресурсах те достижения, которые есть в рамках Евразийского экономического союза, чтобы люди реально ощутили плоды интеграционного сотрудничества в ЕАЭС", - добавил вице-премьер.
Говорили про снижение пошлин и даже обнуление. Главное, чтобы наши предприятия были загружены сырьем и работали на благо Евразийского экономического союза и, конечно, своих стран.