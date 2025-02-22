В Москве прошло заседание Совета Евразийской экономической комиссии

"В повестке дня регулярно находятся вопросы ведения переговоров, заключения соглашений между Евразийским экономическим союзом и странами, которые готовы заключать соглашения о зоне свободной торговли. В частности, мы с Ираном сейчас завершаем внутригосударственные процедуры по вступлению в силу договора о свободной торговле. Обсудили вопросы дальнейшей подготовки к подписанию соглашения с Монголией. Стартовали переговоры с рядом других стран", - сказал Игорь Петришенко. "Мы условились, что больше будем подсвечивать в своих странах, в своих информационных ресурсах те достижения, которые есть в рамках Евразийского экономического союза, чтобы люди реально ощутили плоды интеграционного сотрудничества в ЕАЭС", - добавил вице-премьер.