В Музей Победы в Москве передали книги о геноциде белорусского народа

Документальные доказательства зверств, которые происходили на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны, теперь будут и в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

Белорусский союз офицеров передал в дар музею книги "Карательная операция". В них собраны архивные документы, рассказы свидетелей, фотоснимки, которые рассказывают о геноциде белорусского народа и фактическом уничтожении страны. В частности, о 118-м батальоне, который сжег деревню Хатынь. Подобную участь разделили почти 300 белорусских деревень. Более 200 городов были стерты с лица земли.

Также коллекция Музея Победы получила книгу "Наш Президент". Это возможность для посетителей познакомиться с биографией белорусского лидера, а для историков - изучить, что происходило в нашей стране на разных этапах времени.

Евгений Скворцов, зампредседателя Березовской районной организации Белорусского союза офицеров:

"Я хотел бы привести слова А. Г. Лукашенко, которые он сказал в 2011 году, выступая перед молодежью: "В подрастающее поколение нужно заложить идейно-нравственный стержень, патриотическое воспитание, но никак не националистическое". Как глубоко смотрел Президент тогда, 14 лет назад, и какими пророческими его слова оказались сейчас, в настоящее время. В Союзном государстве посвящается много времени патриотическому воспитанию и изданию вот таких книг".