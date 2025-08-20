3.69 BYN
В НАТО обсудят, кто сможет предложить реальную помощь Украине
20 августа состоится встреча представителей государств - членов НАТО, где обсудят подготовку военных контингентов для обеспечения гарантий безопасности Украине.
Этот вопрос обсуждался в рамках так называемой коалиции желающих, но безрезультатно: теперь охотников направить войска на восток Европы будут искать среди большего числа претендентов.
Однако эксперты сомневаются в успехе совещания членов НАТО
Британский генерал в интервью газете The Guardian объявил, Лондон не готов отправить войска в Украину - для этого нет ни денег, ни персонала.
Издание Time утверждает, французов не будет в составе контингента, который предполагается направить в поддержку Киеву. Париж готов поддержать Украину лишь добрым словом.
США единственные способны предложить реальную помощь. Однако она может заключаться лишь в контроле неба над Украиной и присутствием американских самолетов в воздушном пространстве этой страны.