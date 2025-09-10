В НАТО падение БПЛА на польскую территорию не рассматривают в качестве атаки

Западные страны пытаются довести до кипения ситуацию с упавшими на территории Польши дронами. Минобороны Британии предложило рассмотреть варианты усиления противовоздушной обороны НАТО над польской территорией.

Представитель США в альянсе заявил, что Вашингтон может усилить оборону стран альянса и будет "защищать каждый сантиметр территории НАТО". Глава немецкого минобороны выступил с заявлением, в котором назвал инцидент с БПЛА целенаправленным. Мол, Россия намеренно направила их в сторону Польши.

От такой риторики открестились в самом НАТО. В организации не рассматривают случившееся в качестве атаки.