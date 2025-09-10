3.66 BYN
3.06 BYN
3.60 BYN
В НАТО падение БПЛА на польскую территорию не рассматривают в качестве атаки
Западные страны пытаются довести до кипения ситуацию с упавшими на территории Польши дронами. Минобороны Британии предложило рассмотреть варианты усиления противовоздушной обороны НАТО над польской территорией.
Представитель США в альянсе заявил, что Вашингтон может усилить оборону стран альянса и будет "защищать каждый сантиметр территории НАТО". Глава немецкого минобороны выступил с заявлением, в котором назвал инцидент с БПЛА целенаправленным. Мол, Россия намеренно направила их в сторону Польши.
От такой риторики открестились в самом НАТО. В организации не рассматривают случившееся в качестве атаки.
Несмотря на резкие заявления западных политиков, открытым остается вопрос происхождения БПЛА. Временный поверенный в делах России в Польше напомнил, что единственным случаем, когда удалось подтвердить происхождение упавшей воздушной цели, стала украинская ракета в ноябре 2022 года.