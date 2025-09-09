3.69 BYN
В офисе непальского лидера отрицают информацию о его отставке
Автор:Редакция news.by
Офис президента Непала Рама Чандры Паудела заявил, что может опровергнуть распространившуюся информацию о его отставке на фоне протестов и беспорядков в Катманду, пишет РИА Новости со ссылкой на портал India Today.
"Несмотря на распространившуюся информацию о его отставке на фоне протестов в Катманду сообщаем, что президент Непала Рам Чандра Паудел не ушел в отставку со своего поста, говорится в заявлении офиса президента Непала", - сообщает портал.
Фото: ТАСС