Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В офисе непальского лидера отрицают информацию о его отставке

В офисе непальского лидера отрицают информацию о его отставке

Офис президента Непала Рама Чандры Паудела заявил, что может опровергнуть распространившуюся информацию о его отставке на фоне протестов и беспорядков в Катманду, пишет РИА Новости со ссылкой на портал India Today.

"Несмотря на распространившуюся информацию о его отставке на фоне протестов в Катманду сообщаем, что президент Непала Рам Чандра Паудел не ушел в отставку со своего поста, говорится в заявлении офиса президента Непала", - сообщает портал.

Фото: ТАСС

Непалпротестыотставка