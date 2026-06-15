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В Ормузском проливе прогремели взрывы на юге иранского острова Кешм
В Ормузском проливе прогремели взрывы на юге иранского острова Кешм, официальных комментариев в Тегеране пока не дают.
Ранее в рамках достигнутой договоренности о снятии американской блокады через международные воды прошли 3 иранских нефтяных танкера и 2 судна с иранскими товарами первой необходимости.
Накануне Вашингтон и Тегеран объявили о немедленном прекращении боевых действий. 19 июня в Женеве пройдет официальная церемония подписания меморандума о взаимопонимании, после чего начнутся 60-дневные переговоры.
В течение всего этого времени суда будут бесплатно проходить через Ормузский пролив, сообщил вице-президент США. Джей Ди Вэнс также заявил, что США и МАГАТЭ помогут Ирану в уничтожении запасов высокообогащенного урана. По его словам, это одно из ключевых условий соглашения.
Трамп тем временем опроверг сообщения в прессе о том, что США якобы будут выплачивать Ирану 300 млн долларов. Американский лидер подчеркнул, подобные новости "фейк, распространяемый демократами".