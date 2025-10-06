3.68 BYN
В Польше ликвидируют Центральное антикоррупционное бюро
Автор:Редакция news.by
Варшава ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро. Свою работу ведомство прекратит 1 мая 2026 года. Все функции будут отданы Агентству внутренней безопасности, полиции и налоговым органам.
Такой алгоритм затянет выявление и расследование коррупционных схем, если и вовсе не приведет к невозможности борьбы с коррупцией по причине разрозненности ведомств и большого числа участников расследования.
Как отметили депутаты нижней палаты польского парламента, "если правительство хочет ликвидировать Центральное антикоррупционное бюро, значит, оно хочет создать рай для преступников".