В Польше ликвидируют Центральное антикоррупционное бюро

Варшава ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро. Свою работу ведомство прекратит 1 мая 2026 года. Все функции будут отданы Агентству внутренней безопасности, полиции и налоговым органам.



Такой алгоритм затянет выявление и расследование коррупционных схем, если и вовсе не приведет к невозможности борьбы с коррупцией по причине разрозненности ведомств и большого числа участников расследования.



Как отметили депутаты нижней палаты польского парламента, "если правительство хочет ликвидировать Центральное антикоррупционное бюро, значит, оно хочет создать рай для преступников".