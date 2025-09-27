В Польше отменили соцвыплаты неработающим украинцам

Фото istockphoto.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56e4f5f0-34b2-4b5b-872e-20715c8368dc/conversions/7a91c4b8-2f7f-4b36-8f57-d05d90ffe356-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56e4f5f0-34b2-4b5b-872e-20715c8368dc/conversions/7a91c4b8-2f7f-4b36-8f57-d05d90ffe356-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56e4f5f0-34b2-4b5b-872e-20715c8368dc/conversions/7a91c4b8-2f7f-4b36-8f57-d05d90ffe356-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56e4f5f0-34b2-4b5b-872e-20715c8368dc/conversions/7a91c4b8-2f7f-4b36-8f57-d05d90ffe356-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото istockphoto.com

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, отменяющий социальные выплаты неработающим гражданам Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу канцелярии польского лидера Збигнева Богуцкого.

"Президент Кароль Навроцкий подписал закон о помощи гражданам Украины. Он предполагает среди прочего зависимость выплат пособия 800+ (800 злотых (более 200 долларов) ежемесячно на каждого ребенка. - Прим. ред.) от профессиональной активности родителя", - рассказал Збигнев Богуцкий.

На предыдущий принятый Сеймом Польши закон о помощи гражданам Украины Навроцкий наложил вето, так как в нем украинцам полагались социальные пособия вне зависимости от трудовой активности.

"Мы должны перейти, когда речь идет о гражданах Украины, на нормальные правила. Президент сегодня посылает очень четкий сигнал - никаких преференций с особыми условиями. Эти вопросы нужно решать на основе общих законов, которые касаются всех", - сказал Збигнев Богуцкий.