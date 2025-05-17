18 мая Европу ожидает большой выборный день икс. Польша, Румыния выбирают президента, а Португалия - парламент.

В этих странах кандидаты от руководящих партий борются с представителями радикальных политических движений. Остановимся на Польше, где предвыборная гонка превратилась в скандальный театр. И тут главный вопрос: выбор сделают все же поляки или внешний влиятельный заказчик?

В воскресенье, 18 мая, граждане Польши отправятся на участки выбирать нового президента - полномочия Дуды истекают в августе. Баллотироваться на третий срок он не может по закону. Впрочем, этого мало кто хотел бы.

Проблем накопилось изрядно. Растут госдолг и дефицит бюджета, снижаются экспорт и объем инвестиций, предприятия теряют прибыль, дорожают продукты питания и коммунальные услуги. Так что кандидатам поводов для речей хватает.

Кшиштоф Становский, кандидат в президенты Польши:

"Премьер-министр польского правительства недавно назвал президента США агентом России. Министр иностранных дел назвал его протофашистом. Будущий посол - неуравновешенным политиком. Теперь эти люди - "специалисты" по дипломатии. Они учат нас дипломатии, а теперь едут в Киев в вагоне второго класса".

В первом туре выборов участвуют 13 кандидатов, и скорее всего ни один из них не сможет получить необходимые для победы 50 % голосов.

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Фавориты известны. Основная борьба разворачивается между Навроцким от оппозиционной партии "Право и справедливость" и Тшасковским от правящей "Гражданской коалиции".

Рафал Тшасковский, кандидат в президенты Польши от партии "Гражданская коалиция":

"Необходимо выделять 5 % ВВП на оборону. Мы должны тратить больше денег на нашу безопасность, укреплять нашу восточную границу и инвестировать в нашу польскую оборонную промышленность".

И правда, состояние границ и обстановка с нелегальной миграцией в запущенном состоянии. Проще говоря, пресловутый восточный забор никак не помогает сдерживать потоки мигрантов, потому что основная их масса приезжает из Германии. Заигрались с мнимой российской угрозой.

Кароль Навроцкий, кандидат в президенты от партии "Право и справедливость":

"Если победит Рафал Тшасковский, Польша, которую мы знаем, просто исчезнет. Она будет затоплена нелегальными иммигрантами. Польские фермеры и польские леса будут под давлением идеологии зеленых. А польских солдат отправят в Украину, несмотря на то что Украина относится к нам несправедливо, хотя мы так много помогали им в последние годы".

Такая риторика не случайна. В польском обществе накопилась критическая усталость от украинского вопроса и ущербной милитаризации. И по многим признакам следующим президентом Польши может стать противник Украины.

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Потому Тшасковский заявляет о необходимости превращения Украины в буферную зону и ограничении помощи беженцам, а Навроцкий выступает против отправки польских солдат в Украину и выражает несогласие с членством Украины в НАТО и ЕС.

Есть еще один любопытный претендент (третий в рейтинге) - Славомир Ментцен. Он представляет националистическую и евроскептическую коалицию "Конфедерация". Требует пересмотреть льготы для украинских беженцев. Но это только слова.

Яцек Кухарчик, президент польского Института связей с общественностью:

"Сейчас Польша является одним из ключевых игроков в ЕС, в том числе в процессе мобилизации стран ЕС и партнеров для укрепления позиции украинцев по отношению к России. Поэтому если выборы пройдут неправильно с точки зрения правящей коалиции, это будет иметь последствия для всей европейской политики по отношению к России".

Если Польша и выделяется среди остальных членов ЕС, так это особым пристрастием к брюссельским дотациям. А еще Варшава мнит себя американским форпостом в Европе и претендует если не на первую, то как минимум на вторую роль в европейской иерархии.

Но опять-таки за чужой счет. Вот и у скандальной политической предвыборной рекламы заокеанский спонсор. Ведомство, отвечающее за контроль над инфопространством Польши, взбудоражили ролики в поддержку кандидата Тшасковского, который продвигает западный либеральный курс. За рекламной кампанией стоит организация, связанная с фондом "Акция Демократия". А фонд спонсируется Демократической партией США.

Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Открытое вмешательство Обамы здесь играет определенную роль. Происходит как бы схватка между республиканцами и демократами за контроль над Европой. Здесь, безусловно, идет в ход и дискредитация конкурентов, и коррупционные скандалы, махинации с недвижимостью - то, что обсуждали не так давно".

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости":

"Мнение поляков польские элиты интересует в последнюю очередь. Они ждут, на кого сделает ставку Брюссель или Вашингтон. В чем главный смысл этих выборов для польских элит? В том, кто будет сидеть на масштабной, тотальной программе распила денег - тех 800 млрд евро, которые гипотетически появятся у Европейского союза на перевооружение. Вот тот, кто сядет на этот финансовый поток, тот и будет главным бенефициаром польских выборов, а вовсе не польский народ".

У польского народа впереди новые испытания. В частности, новый рост цен на сельхозпродукцию из-за прошедших заморозков.